3/7 разделить на 18/19
Математика
3/7 разделить на 18/19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При делении переворачивается дробь 3/7 умножить на 19/18 сокращаем 3 и 18 и получаем 19/ 7*6 = 19/42
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