Пусть В-множество обыкновенных дробей,которые можно представить в виде десятичных.какие из чисел 3\4, 1\15, 7\20, 3\75, 10\30 являются элементами этого множества,а какие не являются?

Математика
Пусть В-множество обыкновенных дробей,которые можно представить в виде десятичных.какие из чисел 3\4, 1\15, 7\20, 3\75, 10\30 являются элементами этого множества,а какие не являются?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4 = (3*25)/(4*25) = 75/100 = 0,75 1/15 - невозможно представить в виде десятичной дроби 7/20 = (7*5)/(20*5) = 35/100 = 0,35 3/75 = 1/25 = (1*4)/(25*4) = 4/100 = 0,04 10/30 = 1/3 - невозможно представить в виде десятичной дроби  Ответ: дроби 3/4, 7/20, 3/75 являются элементами множества В; дроби 1/15 и 10/30 не являются элементами множества В.
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