Рассказ про повзровслевший

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Рассказ про повзровслевший
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я повзрослела, жизнь сильно изменилась. Мне уже стало не интересно играть в игры, бегать. Мне хотелось просто подольше поспать, и не идти в школу. На уроках я ждала их конца. И так постоянно из-за дня в день мне все скучнее и скучнее...
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