Рассказ про повзровслевший

Гость: Гость:

Когда я повзрослела, жизнь сильно изменилась. Мне уже стало не интересно играть в игры, бегать. Мне хотелось просто подольше поспать, и не идти в школу. На уроках я ждала их конца. И так постоянно из-за дня в день мне все скучнее и скучнее...