Решите пожалуйста уравнение для 7 класса, должно получиться -4 и 2 (x+4)^2-3x(x+4)=0

Алгебра

Решите пожалуйста уравнение для 7 класса, должно получиться -4 и 2 (x+4)^2-3x(x+4)=0

Автор: Гость