Решите пожалуйста уравнение для 7 класса, должно получиться -4 и 2 (x+4)^2-3x(x+4)=0

Алгебра
Решите пожалуйста уравнение для 7 класса, должно получиться -4 и 2 (x+4)^2-3x(x+4)=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение на фото. Ответы получились такие же
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ученик затратил на подготовку урок 1 5/6 ч. русским языком он занимался на 15 мин больше,чем историей,но на 20 мин меньше,чем математикой.Сколько в...
Ответить
Математика
Какое наибольшее число можно получить, Если из суммы двух различных трехзначных чисел вычесть сумму двух различных двузначых чисел . С объяснения...
Ответить
Математика
Две седьмые * (1,4a-3 целые одна вторая b) - 1.2 * (пять шестых a- 0,5b)?
Ответить
Математика
Как разделить квадраты 3см на 3см и 4см на 4см, чтобы получить квадрат 5 на 5см?
Ответить
Геометрия
Дан прямоугольный треугольник BDA. BC — отрезок, который делит прямой угол ABD на две ??асти. Сделай соответствующий рисунок и найди уголCBD, если ...
Ответить