Решите пожалуйста уравнение для 7 класса, должно получиться -4 и 2 (x+4)^2-3x(x+4)=0
Алгебра
Решите пожалуйста уравнение для 7 класса, должно получиться -4 и 2 (x+4)^2-3x(x+4)=0
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