Дан прямоугольный треугольник BDA. BC — отрезок, который делит прямой угол ABD на две ??асти. Сделай соответствующий рисунок и найди уголCBD, если угол ABC равен 6°. Ответ: ∢CBD= Помогите пожалуйста очень срочно надо

Геометрия

Дан прямоугольный треугольник BDA. BC — отрезок, который делит прямой угол ABD на две ??асти. Сделай соответствующий рисунок и найди уголCBD, если угол ABC равен 6°. Ответ: ∢CBD= Помогите пожалуйста очень срочно надо

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