Дан прямоугольный треугольник BDA. BC — отрезок, который делит прямой угол ABD на две ??асти. Сделай соответствующий рисунок и найди уголCBD, если угол ABC равен 6°. Ответ: ∢CBD= Помогите пожалуйста очень срочно надо
Геометрия
Дан прямоугольный треугольник BDA. BC — отрезок, который делит прямой угол ABD на две ??асти. Сделай соответствующий рисунок и найди уголCBD, если угол ABC равен 6°. Ответ: ∢CBD= Помогите пожалуйста очень срочно надо
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