Почему современный человек относится homo sapiens?
Биология
Почему современный человек относится homo sapiens?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Homo sapiens-человек разумный
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