Почему современный человек относится homo sapiens?

Биология
Почему современный человек относится homo sapiens?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Homo sapiens-человек разумный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
1)Первый балл Наташи Ростовой(описание) что чувствовала наташа 2)Помолвка Болконского с Ростовой(как болконский поехал к отцу и что он ему ответил)
Ответить
Физика
Как объяснить образование тени и полутени
Ответить
Русский язык
Проявить воображение, появится на горизонте, рассказать о рекорде, объявить благодарность, пришли на берег, профессия тренера, корзина с растениями...
Ответить
Английский язык
Помогите прошу неправильные глаголы!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Английский язык
Привет ребзя, срочно нужна помощь! Заранее спасибо! Составьте предложения: 1). moment/the/are/picking/you/flower/at? 2). scarf/gloves/are/you...
Ответить