Проверочное слово к слову распостраненные

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Проверочное слово к слову распостраненные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какую орфограмму проверяешь. Если распрострАненные, то прострАнство. Если раСпространенные, то здесь объясняется глухой буквой - "п" После глухой идет глухая гласная - "с". 
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