Проверочное слово к слову распостраненные
Русский язык
Проверочное слово к слову распостраненные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какую орфограмму проверяешь. Если распрострАненные, то прострАнство. Если раСпространенные, то здесь объясняется глухой буквой - "п" После глухой идет глухая гласная - "с".
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