Как разделить квадраты 3см на 3см и 4см на 4см, чтобы получить квадрат 5 на 5см?
Математика
Как разделить квадраты 3см на 3см и 4см на 4см, чтобы получить квадрат 5 на 5см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Два разреза и готово.
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