Ученик затратил на подготовку урок 1 5/6 ч. русским языком он занимался на 15 мин больше,чем историей,но на 20 мин меньше,чем математикой.Сколько времени ушло на подготовку каждого предмета?
Математика
Ученик затратил на подготовку урок 1 5/6 ч. русским языком он занимался на 15 мин больше,чем историей,но на 20 мин меньше,чем математикой.Сколько времени ушло на подготовку каждого предмета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-история x+1/4-русский язык x+1/4+1/3-математика x+1/4+x+1/4+1/3+x=1 5/6 3x+1/2+1/3=11/6 3x+3/6+2/6=11/6 3x+5/6=11/6 3x=1 x=1/3 1/3 часа (или 20 мин)- ученик занимался историей 1/3+1/4=4/12+3/12=7/12 часа (или 35 мин)- ученик занимался русским языком 1/3+1/4+1/3=2/3+1/4=8/12+3/12=11/12 часа (или 55 мин)- ученик занимался математикой
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