Ученик затратил на подготовку урок 1 5/6 ч. русским языком он занимался на 15 мин больше,чем историей,но на 20 мин меньше,чем математикой.Сколько времени ушло на подготовку каждого предмета?

Математика

Ученик затратил на подготовку урок 1 5/6 ч. русским языком он занимался на 15 мин больше,чем историей,но на 20 мин меньше,чем математикой.Сколько времени ушло на подготовку каждого предмета?

Автор: Гость