Две седьмые * (1,4a-3 целые одна вторая b) - 1.2 * (пять шестых a- 0,5b)?
Математика
Две седьмые * (1,4a-3 целые одна вторая b) - 1.2 * (пять шестых a- 0,5b)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/7X(1.4a-3 1/2b)-1.2 X( 5/6a-0.5b)=2/7X1.4a-2/7X3 1/2-1.2X5/6a+1.2X0.5b=0.4a-b-a+0.6b=-0.6a-0.4b
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