Люди, даю 50 баллов помогите с таблицей.

География
Люди, даю 50 баллов помогите с таблицей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#1 Восточно-Европейская (Русская) равнина — одна из крупнейших по площади равнин мира. Среди всех равнин нашей Родины только она выходит к двум океанам. Россия расположена в центральной и восточной частях равнины. Она простирается от побережья Балтийского моря до Уральских гор, от Баренцева и Белого морей — до Азовского и Каспийского. Восточно-Европейская равнина имеет наибольшую плотность сельского населения, большие города и множество мелких городов и поселков городского типа, разнообразные природные ресурсы. Равнина давно освоена человеком. Обоснованием ее определения в ранг физико-географической страны служат следующие признаки: 1) приподнятая пластовая равнина образовалась на плите древней Восточно-Европейской платформы; 2) атлантико-континентальный, преимущественно умеренно и недостаточно влажный климат, формирующийся в значительной степени под влиянием Атлантического и Северного Ледовитого океанов; 3) четко выражены природные зоны, на структуру которых оказали большое влияние равнинный рельеф и соседние территории — Средняя Европа, Северная и Центральная Азия. Это привело к взаимопроникновению европейских и азиатских видов растений и животных, а также к отклонению от широтного положения природных зон на востоке к северу.
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