Фотографию ,размером 5 см на 6 см ,пропорционально увеличили таким образом ,что её длина стала 108 мм.Какова теперь ширина фотографии?

Математика

Фотографию ,размером 5 см на 6 см ,пропорционально увеличили таким образом ,что её длина стала 108 мм.Какова теперь ширина фотографии?

Автор: Гость