Фотографию ,размером 5 см на 6 см ,пропорционально увеличили таким образом ,что её длина стала 108 мм.Какова теперь ширина фотографии?
Математика
Фотографию ,размером 5 см на 6 см ,пропорционально увеличили таким образом ,что её длина стала 108 мм.Какова теперь ширина фотографии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
108/6=18 18*5=90см как то так
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