Борьба Москвы и Твери В 13 веке(история России 6 класс)

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Тверское княжество Основная статья: Тверское княжествоВыгодное экономическое положение столицы княжества на волжском торговом пути при впадении р.Тверцы в р.Волгу, как крайнего пункта Владимиро-Суздальского княжества перед новгородской границей.В 1294 году тверские князья получили контроль над Кашином после брака Михаила Ярославича с ростовской княжной.После погрома Твери в 1327 году ордынскими, московскими и суздальскими войсками тверские князья утратили реальные шансы на верховную власть на Руси. Попытка, предпринятая в 1370-е годы при поддержке Литвы и правителя западноволжской Орды Мамая, закончилась неудачей. Великое княжение Владимирское хан признал наследственной собственностью московских князей, но Тверское княжество получило независимость, начав именоваться «великим». Под контроль тверских князей вернулся Кашин, временно в 1370-х годах обосабливавшийся при поддержке Москвы.В 1485 году Тверь была захвачена московскими войсками.