Властивості степенів, спростити вираз: 1) (x-4) : (x^0.5 + 2) +2 = розв'язати рівняння: 1) 1\2x - x 1\2 =0

Алгебра
Властивості степенів, спростити вираз: 1) (x-4) : (x^0.5 + 2) +2 = розв'язати рівняння: 1) 1\2x - x 1\2 =0
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Первоначальное выражение: Разложим числитель по формуле разности квадратов: Сократим дробь: Готово. Ответ:
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