-3,8-3,5= -8,6+3,7= 4,5-9,1= -5/6+3/8= -2 5/7-1 3/14=
Математика
-3,8-3,5= -8,6+3,7= 4,5-9,1= -5/6+3/8= -2 5/7-1 3/14=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3,8-3,5= -7,3 -8,6+3,7= -4,9 4,5-9,1= -4,6 -5\6+3\8= 1\12 -25\7-13\14= -12\14
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