3/8 x =-7/11 Как решить ?! Помогите пожалуйста ,умоляю .
Математика
3/8 x =-7/11 Как решить ?! Помогите пожалуйста ,умоляю .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х= - 7/11:3/8 х= - 56/33 = - 1 23/33
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