Какая из дробей в виде периодической представляется как 1,(8)?

Математика
Какая из дробей в виде периодической представляется как 1,(8)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+ (0,8+0,08+ ....) 0,8+0,08+ ....- это бесконечная убывающая геометрическая прогрессия. q=0,08/0,8= 0,1. S=0,8/1-0,1= 0,8/0,9=8/9. 1+8/9= 17/9. ответ: 17/9.
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