Али целый день купается в море и лежит на песке. Мать Акифа-Научный работник.Она проводит весь день, сидя за компьютером. Лала учится в VI классе.Она смотрит телевизор до 12 часов ночи. (помагите пж) Девочки с 8 Марта!!!❤

Обществознание
Али целый день купается в море и лежит на песке. Мать Акифа-Научный работник.Она проводит весь день, сидя за компьютером. Лала учится в VI классе.Она смотрит телевизор до 12 часов ночи. (помагите пж) Девочки с 8 Марта!!!❤
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини, но, кажется, этот вопрос не имеет отношения к обществознанию...попробуй задать этот вопрос в более подходящем разделе этого сайта, тогда ты обязательно быстро получишь ответ <3
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