Пересказ 3 главы в дурном знакомство Васи и Валека

Литература
Пересказ 3 главы в дурном знакомство Васи и Валека
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишу, по памяти. Что вообще знаю и помню. Отец Васи был замкнутым, после смерти его жены. Он не подпускал к себе Васю, и по своему любил только свою 4-х летнюю Соню. Сам того не понимая как Вася с Соней затевать игры, как могут смеяться, чему-то радоваться. Тем самым у него вызвало большую агрессию к сыну. Но на самом деле он был сердечным, честным и добрым человеком. Вася не понимая, настоящий облик отца, был замкнут в себе. Он видел отца, но как сурового и злого судью, так называя "неродственную душу". У него были друзья, но в один момент его предали. Его оставили в подземелье, он осознал что они все были трусами и предатели, которые в любой момент без всяких обдумий оставят товарища в беде. Но вскоре он повстречал детей подземелья Валика и Марусю, из взаимной симпатии, это перешло в дружбу. Васе нравилась, задумчивость Валика, и его забота к другим. Вася-же понравился своей искренностью, добротой и силой, не похожих на детей аристократов, хотя- был сыном судьи.  Все что я помню.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите пожалуйста
Ответить
Литература
Собери рассыпавшееся слово ОКНЧАКСИЗ
Ответить
Математика
Реши уравнения с комментированием и сделай проверку: a) m - 49 = 34 + 7 б) а + 23 = 5 * 8 в) х : 7 = 18 : 3 г) 4 * n = 9 + 15 д) 36 - b ...
Ответить
Окружающий мир
История кировского драм театра плизз помогите срочно нужно но не длиное!!!
Ответить
Математика
Вставте пропущеные буквы 1) Чтобы найти крайний член пропорции, надо .......... её ср??дних членов .......... на второй крайний член про...
Ответить