Пересказ 3 главы в дурном знакомство Васи и Валека

Гость: Гость:

Напишу, по памяти. Что вообще знаю и помню. Отец Васи был замкнутым, после смерти его жены. Он не подпускал к себе Васю, и по своему любил только свою 4-х летнюю Соню. Сам того не понимая как Вася с Соней затевать игры, как могут смеяться, чему-то радоваться. Тем самым у него вызвало большую агрессию к сыну. Но на самом деле он был сердечным, честным и добрым человеком. Вася не понимая, настоящий облик отца, был замкнут в себе. Он видел отца, но как сурового и злого судью, так называя "неродственную душу". У него были друзья, но в один момент его предали. Его оставили в подземелье, он осознал что они все были трусами и предатели, которые в любой момент без всяких обдумий оставят товарища в беде. Но вскоре он повстречал детей подземелья Валика и Марусю, из взаимной симпатии, это перешло в дружбу. Васе нравилась, задумчивость Валика, и его забота к другим. Вася-же понравился своей искренностью, добротой и силой, не похожих на детей аристократов, хотя- был сыном судьи. Все что я помню.