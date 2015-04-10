1 целая 1/2-2/3; 1 целая 1/8-1/4; 2 целых 3/10-4/15 пожалуйста с решением
Математика
1 целая 1/2-2/3; 1 целая 1/8-1/4; 2 целых 3/10-4/15 пожалуйста с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ц 1/2-2/3=1 3/6-4/6=9/6-4/6=5/6//// 1 ц1/8-1/4=1 1/8-2/8=9/8-2/8=7/8///// 2 ц3/10-4/15=2 9/30-8/30=2 1/30
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