2-3 страны где происходят землетрясения и извержения вулканов.Россия относится к группе этих стран? плиз и спс

Геометрия
2-3 страны где происходят землетрясения и извержения вулканов.Россия относится к группе этих стран? плиз и спс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия относится, на Камчатке и на Сахалине сейсмоопасные зоны. Ещё из известных стран: Япония, США (на Гавайях).
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