2-3 страны где происходят землетрясения и извержения вулканов.Россия относится к группе этих стран? плиз и спс
Геометрия
2-3 страны где происходят землетрясения и извержения вулканов.Россия относится к группе этих стран? плиз и спс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия относится, на Камчатке и на Сахалине сейсмоопасные зоны. Ещё из известных стран: Япония, США (на Гавайях).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вставте пропущеные буквы 1) Чтобы найти крайний член пропорции, надо .......... её ср??дних членов .......... на второй крайний член про...
Биология
Импульсы от органа в мозг проводят: 1. Чувствительные нейроны 2. Двигательные нейроны 3. Вставочные нейроны 4. Все виды нейоронов
Другие предметы
Литература
Подбери близкие по смыслу выражения к предложенным сочетанием слов: почтенный че??овек- напрасно ожидать -жить по - пустому- проложить тропинку-
Математика