Помогите перевести пятое упражнение
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Помогите перевести пятое упражнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут написано что зказала Селина а Стефану в первый раз? Что Стефан сделал со своими новыми часами?со своей новой ручкой и новой курткой?Стефан увидел Селену? Что она ему сказала?
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