Решите уравнение:1)7 7/13-(5 11/30-y)=3 19/30

Математика
Решите уравнение:1)7 7/13-(5 11/30-y)=3 19/30
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 7/13-(5 11/30-у)=3 19/305 11/30-у=7 7/13-3 19/305 11/30-у=4 7/13-19/305 11/30-у=1523/3905 11/30-у=3 353/390у=5 11/30-3 353/390у=2 11/30-353/390у=71/30-353/390=923/390-353/390=570/390=1 180/390=1 6/13

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