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На какой по счёту слог падает ударение в слове хозяева?
Русский язык
На какой по счёту слог падает ударение в слове хозяева?
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Гость:
На второй по счету слог
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