Как вы понимаете пословицу "береги платье снову,а честь смолоду"?

Гость: Гость:

Так как честь она у тебя с рождения Если ты ее загубишь , то уже не вернешь По этому надо ее беречь и не давать оскорблять другим. А платье , платье ты сможешь всегда купить У тебя его может море быть Много , и причем разных А честь она одна на всю жизнь Вроде такой смысл у этой пословицы . Удачи в школе