Как вы понимаете пословицу "береги платье снову,а честь смолоду"?

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Как вы понимаете пословицу "береги платье снову,а честь смолоду"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как честь она у тебя с рождения Если ты ее загубишь , то уже не вернешь По этому надо ее беречь и не давать оскорблять другим. А платье , платье ты сможешь всегда купить У тебя его может море быть Много , и причем разных А честь она одна на всю жизнь Вроде такой смысл у этой пословицы . Удачи в школе
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