В год на работников образования государство тратит 3 650 000 рублей сколько рублей государство тратит ежедневно на зарплату работникам образования
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В год на работников образования государство тратит 3 650 000 рублей сколько рублей государство тратит ежедневно на зарплату работникам образования
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как в году 365 дней то следует : 1)3 650 000 : 365 = 10000 ( рублей ) Ответ : 10000 государство тратит ежедневно на зарплату работникам.
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