Что является краткой записью план или тезисы
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Что является краткой записью план или тезисы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется план так как с планом мы более точно понимаем все и понимаем с помощью плана когда и где что произошло.С помощью тезиса все гораздо сложнее .Так что план. Ставь спасибо и ответ лучшим если не трудно и ответ понятен.Надеюсь помог. :)
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