Что является краткой записью план или тезисы

Гость: Гость:

Мне кажется план так как с планом мы более точно понимаем все и понимаем с помощью плана когда и где что произошло.С помощью тезиса все гораздо сложнее .Так что план. Ставь спасибо и ответ лучшим если не трудно и ответ понятен.Надеюсь помог. :)