От пристани в одно и тоже время отошли в противоположных направлениях два теплохода. Через 2 ч расстояние между ними стало 180 км. Первый двигался со скор. 40 км/ ч. С какой скоростью двигался второй? а). (180+40*2):2= 130 б). ...
Математика
От пристани в одно и тоже время отошли в противоположных направлениях два теплохода. Через 2 ч расстояние между ними стало 180 км. Первый двигался со скор. 40 км/ ч. С какой скоростью двигался второй? а). (180+40*2):2= 130 б). (180-40*2):2=50 в).(180+40):2=110 г).(180-40):2=70????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S:t 180 км : 2 час = 90 км/час (скорость удаления друг от друга) 90 км/час - 40 км/час = 50 км/час Ответ: второй двигался со скоростью 50 км/час Верный ответ - Б
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