От пристани в одно и тоже время отошли в противоположных направлениях два теплохода. Через 2 ч расстояние между ними стало 180 км. Первый двигался со скор. 40 км/ ч. С какой скоростью двигался второй? а). (180+40*2):2= 130 б). ...

Математика

От пристани в одно и тоже время отошли в противоположных направлениях два теплохода. Через 2 ч расстояние между ними стало 180 км. Первый двигался со скор. 40 км/ ч. С какой скоростью двигался второй? а). (180+40*2):2= 130 б). (180-40*2):2=50 в).(180+40):2=110 г).(180-40):2=70????

Автор: Гость