Сочинение про дождь.

Гость: Гость:

Дождь прошел и наполнил все вокруг жизнью. На востоке появилась радуга, такая яркая и красивая. А вот над нею еще одна, только уже не такая яркая. А немного выше, ели-ели виднеется и третья дуга. Как здорово, что прошел дождь. Стало легче дышать. А как здорово пройтись по теплым лужам. Уже несколько ребят бегают по ним. Тучи разошлись, появилось солнце и все вокруг засверкало, заблестело миллионами бриллиантов. Как хорошо, что прошел дождь и принес радость. Как хорошо когда падает дождь Под первыми каплями начинает подниматься и зеленеть трава, словно набираясь сил, впитывая живую влагу. Весел и свеж летний дождик! От него не хочется прятаться, напротив, хочется выбежать на улицу и, почувствовав себя ребенком, бегать по лужам. Летний дождь редко длится весь день. Чаще всего это сильный ливень, когда сквозь частые капли дождя ничего не видно, но он также быстро утихает, как и внезапно начинается. Сначала капли начинают уменьшаться, потом становятся более редкими, а вскоре дождь и вовсе прекращается. Природа ликует, листья деревьев расправляются, птицы весело щебечут, полевые цветы задорно поднимают свои головы навстречу солнцу. Прошел дождь, наполнив жизнью все вокруг. На небе яркими цветами красуется радуга. Если присмотреться, то можно увидеть даже не одну, а две, три радуги. Ими можно любоваться долго. Летний дождь прибивает к земле пыль, воздух становится чистым и свежим. Лужи с теплой водой манят детей. И вот они уже бегают по ним и пускают бумажные кораблики. Тучи рассеялись, выглянуло яркое солнышко, в лучах которого каждая капелька заблестела россыпью бриллиантов, все вокруг засветилось и заблестело. Дождь принес обновление и радость всему живому.