Пожалуйста !!! напишите сочинение " Родина моя " Срочно ! Заранее спасибо

Гость: Гость:

Наша родина — это и люди, которые нас окружают в повседневной жизни. Люди, которые родились в одном краю, всегда как-то ближе друг к другу, всегда лучше смогут понять друг друга, им легче найти общий язык и стать друзьями. Потому, наверное, что у них есть одно общее — та страна, в которой они родились, а это уже много! Не потому ли люди, оказавшиеся в другой стране, бывают так искренне рады встретить земляка — любого, пусть далее совсем незнакомого человека из родной страны, родного города, родных мест. Но у каждого из нас есть свой родной уголок — своя маленькая родина. Это тот город, поселок или деревня, та улица и тот дом, где мы родились, где сделали свои первые шаги, сказали первое слово, узнали первые радости и первые обиды. Возможно, став старше, мы сможем более глубоко оценить, понять я полюбить нашу большую родину, нашу страну. Хотя в глубине сердца, конечно же, каждый из нас уже испытывает искреннюю любовь к своей стране. Но мне кажется, что сейчас нам намного ближе, дороже и понятнее именно наша маленькая родина — дом наших родителей, бабушек, дедушек. Думая об этой родине, мы думаем о самом раннем детстве. И в эти минуты я вспоминаю мамины руки, которые помогали мне крепче стоять на ногах; знакомый и неповторимый запах бабушкиных пирожков, только что вынутых из печки; колыбельные песни и загадочные и интересные детские сказки. Я вспоминаю маленького игривого котенка в нашем дворе, с которым я радостно играла. Нежные, теплые чувства просыпаются в моем сердце, когда я смотрю на деревья, которые в детстве мы с родителями высаживали возле дома.