Объем прямоугольной призмы 48 3 а площадь основания 12 3 Найдите высоту призмы
Математика
Объем прямоугольной призмы 48 3 а площадь основания 12 3 Найдите высоту призмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=48/12=4 если я правильно понял что тут написано)
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