Сложите дроби 1/4+1/5 1/2+1/4 1/3+1/6

Математика
Сложите дроби 1/4+1/5 1/2+1/4 1/3+1/6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4 + 1/5 = 5/20 + 4/20 = 9/20 1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4 1/3 + 1/6 = 2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2
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