Составьте правила обращения со взрыво- и пожароопасными предметами

Гость: Гость:

1.Не изготавливай сам хлопушки, самопалы, взрывпакеты и прочую пиротехнику. 2.Не бери в руки ружья, если не наешь, заряжено оно или нет. И, вообще, нельзя прикасаться к оружию: пистолету, ружью. 3.Если нашел старые боеприпасы,- не наступай на них, не поднимай, не бросай в костер. На до сразу сообщить о находке взрослым. 4.Никогда не целься в живое существо (будь это человек или животное) 5.Не бросай хлопушки в сторону людей. 6.Нельзя использовать хлопушки, бенгальские огни в помещении. 7.Нельзя брать бензин, керосин, ацетон, растворители для красок. Они все горячи. Нельзя подносить их к огню, костру, нельзя отливать в отдельную посуду и носить в карманах. Нельзя пропитывать ими одежду.