Доклад для 2 класса на тему Растения и животные тропического леса

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Тропические леса, часто называемые джунглями, переполнены жизнью от кроны самых высоких деревьев до лесной подстилки, а занимают всего 6% суши. Разнообразие растений (свыше 4/5 всех видов) и животных (почти половина всех наземных видов) порождено, возможно, идеальными жизн. условиями (все время тепло и влажно), а может быть, и борьбой за место под солнцем. Ни в одном месте суши нет такого разнообразия древних форм. Считается, что земноводные как класс появились именно в зоне влажных тропических лесов, где и встречается наибольшее число видов. Здесь же сохранились представители древних групп млекопитающих- наиболее примитивные сумчатые - опоссумы в Америке, поссумы - в Австралии, архаичные шерстокрылы, или кагуаны и тупайи сохранились в азиатских тропических лесах. В Африке и на Мадагаскаре обитают наиболее примитивные группы отряда насекомоядных - тенреки. Из полуобезьян на острове живут лемуры, в тропических лесах южной Азии и Африки - лори. Остатками очень древней ветви млекопитающих являются также обитающие в тропических лесах и весьма узкоспециализированные ящеры Старого света и броненосцы и муравьеды, распространеннные в Новом свете. В кронах обитает многочисленное и разнообразное население. Они живут и умирают высоко над землей, практически никогда оттуда не спускаясь, полностью приспособившись к древесному образу жизни. Благодаря тому, что столько различных видов деревьев плодоносят в разное время, эта пища вместе с листвой и другими частями растений, оказывается доступной круглый год, и потому животные могли специализироваться на ней или почти только на ней. Среди птиц, обитающих в кронах, немало таких, которые не слишком хорошо летают, а в основном прыгают и лазают (туканы, турако, птицы-носороги, райские птицы). Напротив, никобарские голуби, венценосные голуби, шалашники - прекрасные летуны, а попугаи (какаду, ары, амазон, жако) и рогоклювы, ирены, котинги (одноусый звонарь, трехусый звонарь, котинга Риджвея) и лазают великолепно, и летают хорошо. При стайном образе жизни этим птицам приходится быть очень подвижными чтобы найти достаточно пищи. В осн, все эти птицы, кроме всеядных шалашников и райских птиц, питаются плодами. Мощные клювы позволяют использовать в пищу твердокожистые плоды и даже разгрызать их косточки, а виды с небольшими клювами питаются мелкими плодами. У большинства птиц тропических лесов широкие и короткие крылья, что позволяет маневрировать среди ветвей и взлетать почти вертикально вверх. Зверей, обитающих на деревьях, можно разделить на две группы: планирующие, у которых хорошо развита летательная перепонка (большой летающий поссум, шерстокрыл, шипохвост) и лазающие, у которых помимо сильных и ловких лап, имеется цепкий хвост, используемый в качестве пятой полностью полноправной конечности (кинкажу, муравьеды, ревуны, панголины). Среди них есть листоядные (ленивцы, колобусы), плодоядные формы (гулда, калонг, малая летучая лисица, кинкажу) и животные с более широким спектром растительной пищи (обезьяны, ратуфа, шерстокрыл, кенгуру, шипохвост). Другие, такие как горилла, мандрил, дикобраз, хотя и могут лазать по деревьям, но часто встречаются на земле. Насекомые, гулда, калонг, малая летучая лисица, некоторые птицы являются опылителями цветов тропического леса. Обилие насекомых, в частности термитов и муравьев поддерживает существование многих животных. Неполнозубые муравьеды и ящеры панголины питаются в основном термитами. Насекомоядный примат руконожка и сумчатый кускус имеют одинаковое приспособление для добывания пищи - длиннный тонкий палец на передних конечностях, каторым они выковыривают насекомых. Численность этих животных отчасти регулируют хищники. Самые крупные охотятся на земле, затем затаскивают добычу на деревья (ягуар,леопард), или расправляются с ней на земле (тигр). Более мелкие (тайра, циветта, филин) - обитатели крон, добычу скрадывают во всех ярусах.Змеи - собакоголовый удав - обладают особым устройством челюстного аппарата, обеспечивающего захват добычи и удержание ее на весу