Импульсы от органа в мозг проводят: 1. Чувствительные нейроны 2. Двигательные нейроны 3. Вставочные нейроны 4. Все виды нейоронов
Биология
Импульсы от органа в мозг проводят: 1. Чувствительные нейроны 2. Двигательные нейроны 3. Вставочные нейроны 4. Все виды нейоронов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чувствительные нейроны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Литература
Подбери близкие по смыслу выражения к предложенным сочетанием слов: почтенный че??овек- напрасно ожидать -жить по - пустому- проложить тропинку-
Математика
Английский язык
Привет! Переведите пожалуйста в косвенную речь: 1)Sveta asked mum:"Is my brother sleeping now?" 2)She asked:"Did they buy a car last year?" 3...