Импульсы от органа в мозг проводят: 1. Чувствительные нейроны 2. Двигательные нейроны 3. Вставочные нейроны 4. Все виды нейоронов

Биология

Импульсы от органа в мозг проводят: 1. Чувствительные нейроны 2. Двигательные нейроны 3. Вставочные нейроны 4. Все виды нейоронов

Автор: Гость