Импульсы от органа в мозг проводят: 1. Чувствительные нейроны 2. Двигательные нейроны 3. Вставочные нейроны 4. Все виды нейоронов

Биология
Импульсы от органа в мозг проводят: 1. Чувствительные нейроны 2. Двигательные нейроны 3. Вставочные нейроны 4. Все виды нейоронов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чувствительные нейроны
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