В каком году произошла победа над шведами и крестоносцами? 1)1240-1420 2)1238 3)862
Окружающий мир
В каком году произошла победа над шведами и крестоносцами? 1)1240-1420 2)1238 3)862
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Победа над шведами произошло 1240 году
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