1032(в квдрате)−32(в квадрате)
Алгебра
1032(в квдрате)−32(в квадрате)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1032*1032 - 32*32 = 1 065 024 - 1024 = 1 022 934976
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
2-3 страны где происходят землетрясения и извержения вулканов.Россия относится к группе этих стран? плиз и спс
Математика
Вставте пропущеные буквы 1) Чтобы найти крайний член пропорции, надо .......... её ср??дних членов .......... на второй крайний член про...
Биология
Импульсы от органа в мозг проводят: 1. Чувствительные нейроны 2. Двигательные нейроны 3. Вставочные нейроны 4. Все виды нейоронов
Другие предметы