3√х производную найти помогите
Алгебра
3√х производную найти помогите
Ответ(ы):
Гость:
Y = 3√x = 3*(x)¹/² y` = 3*(1/2)*x^(1/2 - 1) = 3/(2√x)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На соревновании участвуют 29конькобежцев, у 12из них есть красный цвет в форме, а у 18-синий. у скольких конькобежцев форма содержит и красный и си...
Английский язык
Нарисуйте свою игрушку и опишите её. my toys name is .... it has got....... ................................ hair is..................... i...
Математика
Математика
Столяр отремонтировал 32 кресла, раборавши 5 ч до обеда и 3 ч после обеда. за каждый час столяр ремантировал одинаковае количество кресел. сколько ...