3-хлорбутен-2 3-етилгексен-2 2,2-дихлор-4-дихлорпентан Изобразите структурную сх??му пожалуйста :) Заранее спасибо!

Химия
3-хлорбутен-2 3-етилгексен-2 2,2-дихлор-4-дихлорпентан Изобразите структурную сх??му пожалуйста :) Заранее спасибо!
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