3 клас я у світі, і*мя князя. який відкрив перші школи в нашій країні

История
3 клас я у світі, і*мя князя. який відкрив перші школи в нашій країні
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Гость:
может быть Ярослав Мудрый
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