3 корень х-9 = 5 Найдите корень уравнения
Математика
3 корень х-9 = 5 Найдите корень уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возводим обе части в 3 степень: x - 9 = 125 x = 134
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