3 корень х-9 = 5 Найдите корень уравнения

Математика
3 корень х-9 = 5 Найдите корень уравнения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возводим обе части в 3 степень: x - 9 = 125 x = 134
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса вишновый варенье отношение массы сахара 2:3.Масса 3,5кг вишни варенье сколько кг вишня,и сколько кг сахара
Ответить
Математика
Два поезда идут навстречу друг другу со станций, расстояние между которыми 385 км. первый поезд вышел на 2 ч. раньше со скоростью 53 км\ ч. поезда ...
Ответить
Литература
Против кого были направлены гонения начавшиеся после 1917 года?
Ответить
История
Чем ловили рыбу древние люди чтобы рыба не убежала
Ответить
Русский язык
Номер 132) зарание спасибо
Ответить