3 курицы снесли 3 яйца за три дня . Сколько снесут яиц 12 кур за 12 дней, если они будут нести такое же количество яиц за один и тот же промежуток времени
Математика
3 курицы снесли 3 яйца за три дня . Сколько снесут яиц 12 кур за 12 дней, если они будут нести такое же количество яиц за один и тот же промежуток времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 наверное хотя скорее есть какой-то подвох
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