Помогите пожалуйста. Деление с остатком 950÷300

Математика
Помогите пожалуйста. Деление с остатком 950÷300
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 950÷300=3(ост 50)
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