Пожалуйста ктоооо- нибудь помогите!!! Как назвать по другому денежное дерево и пар??сник? Помогите пожалуйста !! Очень надо!!! Прям очень!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика
Пожалуйста ктоооо- нибудь помогите!!! Как назвать по другому денежное дерево и пар??сник? Помогите пожалуйста !! Очень надо!!! Прям очень!!!!!!!!!!!!!!!!
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