Пожалуйста ктоооо- нибудь помогите!!! Как назвать по другому денежное дерево и пар??сник? Помогите пожалуйста !! Очень надо!!! Прям очень!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

Пожалуйста ктоооо- нибудь помогите!!! Как назвать по другому денежное дерево и пар??сник? Помогите пожалуйста !! Очень надо!!! Прям очень!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость