Синтаксический разбор предложений: 1)Мал золотник, да дорог. 2)Да, домишко очень недурён. помогите пожалст
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Синтаксический разбор предложений: 1)Мал золотник, да дорог. 2)Да, домишко очень недурён. помогите пожалст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Золотник-сущ.( подчеокивается как тире) мал-придагательное(волнистой линией) Да дорог- дополнение( - - - - ) 2) домишко-сущ. Очень недумен-(-.-.-)
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