Как изNH3 получитьN2O3
Химия
Как изNH3 получитьN2O3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) NH3+O2=NO+H2O; 2) NO+O2=NO2; или NO2+NO=N2O3. Реакции написаны без коэфициентов.
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