Чем строение бактериальной клетки принципиально отличается от строения клеток г??ибов, растений и животных?

Биология
Чем строение бактериальной клетки принципиально отличается от строения клеток г??ибов, растений и животных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В клетках бактерий нет ядра
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