Соствате задачу по рисунку .и решил её выражением

Математика
Соствате задачу по рисунку .и решил её выражением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арбуз=х Х+2кг+0,5кг=10кг Х=? Х+2,5=10 10-2,5=7,5 Х=7,5 Проверяем 7,5+2+0,5=10
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