Какая русская сказка по своему сюжету напоминает сказку о золушке? назовите главных героев этой сказки. какие они? кто из героев вам нравится? почему? вставте подходящие слова.

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Какая русская сказка по своему сюжету напоминает сказку о золушке? назовите главных героев этой сказки. какие они? кто из героев вам нравится? почему? вставте подходящие слова.

Автор: Гость