Какая русская сказка по своему сюжету напоминает сказку о золушке? назовите главных героев этой сказки. какие они? кто из героев вам нравится? почему? вставте подходящие слова.

Английский язык
Какая русская сказка по своему сюжету напоминает сказку о золушке? назовите главных героев этой сказки. какие они? кто из героев вам нравится? почему? вставте подходящие слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Двенадцать месяцев 2.крошечка-хаврошечка
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