Яку суму грошей треба покласти в банк під 15% річних щоб через 2 роки вона становила 5290 грн ?
Математика
Яку суму грошей треба покласти в банк під 15% річних щоб через 2 роки вона становила 5290 грн ?
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Гость:
Я непонимаю укринский
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